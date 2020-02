Met zwijnen heeft kunstenaar Patrick Visser zijn ‘etalage Apeldoorn’ gevuld

De beeldengroep van kunstenaar Patrick Visser is vanochtend op de rotonde geplaatst. Het is het vierde werk van Visser in Apeldoorn, die hoopt dat zijn beelden de belangstelling van kooplustige kunstliefhebbers wekt. Bij manege Riant, aan de Bruggelerweg, in Beekbergen is eerder een enorm paard van zijn hand neergezet. Bij de ingang van de Ecofactorij kwam een grote stier en aan de Woudweg, ter hoogte van Man in ’t Veld een kangoeroe.