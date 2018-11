Metamorfose van De Maalderij in Klarenbeek loopt voor op schema

Het streven van Bike Totaal Wolters was om op 1 maart 2019 open te gaan. ,,De deadline ligt nu op zaterdag 2 februari’’, zegt André Wolters, samen met zijn broer Chris eigenaar van de zaak die ook een vestiging in Zutphen heeft. ,,Dat we eerder open kunnen is mooi. Daardoor hebben we voor het seizoen in maart begint een maandje om te wennen.’’

Koffiehoek

Want er verandert nogal wat aan de Klarenbeekseweg. In De Maalderij - zoals het gebouw officieel heet - komt ruimte voor kinderfietsen, outlet en de hit van dit moment, de e-bike. Een ballenbak voor de kinderen bleek een brug te ver, maar er wordt wel een koffiehoek gerealiseerd. ,,We willen beleving bieden. Ook kunnen mensen daar wachten, terwijl hun fiets wordt gerepareerd.”