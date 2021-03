Metamorfose voor voormalig Dirk Blok-pand in Apeldoorn, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd

foto's Daar is-ie dan! Eerste gorilla­jong in bijna 10 jaar in Apenheul

4 maart Voor de vijftigste keer in de geschiedenis, ook nog eens in het vijftigste jaar, is in dierenpark Apenheul in Apeldoorn een gorilla geboren. Moeder Gyasi is bevallen van een gezond jong, de eerste nakomeling van zilverrug Bao Bao. Het is om meerdere redenen een bijzondere geboorte.