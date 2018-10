MeToo-kunstwerk valt jury Apeldoornse cultuurprijs op

De jury (beeldende kunstenaar Cees Andriessen, CODA-directeur Carin Reinders en Piet Hazelebach van de Van Reekum Stichting) stelden uit alle inzending een shortlist samen. De vier geselecteerde kunstenaars hebben tot en met zondag 18 november de gelegenheid om een plan in te dienen over hoe zij met de prijs hun kunstenaarschap willen ontwikkelen.

De tweejaarlijkse Van Reekum Cultuurprijs is in het leven geroepen om beeldend kunstenaars die wonen of werken in Apeldoorn in hun ontwikkeling te stimuleren. De winnaar wordt bekendgemaakt in het slotweekeinde van de tentoonstelling, op zaterdag 8 december.