Meubels gemaakt van Javaanse vissersbootjes: Jolanda heeft pop-upstore in Apeldoorn

Een vitrinekast, een tv-meubel of een salontafel, het is er allemaal. ,,En ook bootjes, waarin planken zijn gemaakt’’, vertelt Jolanda. ,,Dan heb je dus echt een botenkastje.’’ De pop-upstore zit nu een paar maanden in het pand. ,,Mijn zakenpartner en ik hadden deze meubels gekocht. Die wilden we online gaan verkopen en we zochten een opslagruimte. We vonden deze ruimte die voor acht, negen maanden te huur was. We besloten dat te doen en dan ’s middags open te zijn en eens te kijken of Apeldoorners hierin geïnteresseerd zijn. Dan pakten we gelijk twee kanalen.’’