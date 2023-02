Meuk of monument? Apeldoorn steekt stokje voor sloop winkel-pand

Ladderzat­te scooterrij­der uit Beekbergen vloert ouder stel: ‘Kent u die plekken met kaarsjes en bloemen?’

Een man (28) uit Beekbergen had ruim drie keer zoveel alcohol op als is toegestaan toen hij afgelopen oktober met zijn scooter tegen een fietsend bejaard echtpaar klapte in Loenen. ,,U was gewoon katjelam. U had nooit op die scooter mogen stappen.”