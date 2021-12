Michel sterft door brute schietpartij in Apeldoorn, maar was hij wel het doelwit?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | December begint met daling van nieuwe besmettin­gen in Oost-Nederland, maar er is wel een kantteke­ning

In Oost-Nederland zijn vandaag minder nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan gisteren, een verschil van ruim 300. In alle drie de veiligheidsregio’s gingen de aantallen op deze eerste dag van de maand december naar beneden, maar bij die cijfers moet wel een kanttekening worden geplaatst. Door een storing bij het RIVM vallen de nieuwste cijfers waarschijnlijk lager uit dan anders het geval was geweest.

