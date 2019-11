Middagje peuken rapen in Apeldoorn: 15.000 restjes sigaret van de straat

Vies? Nee; peuken laten liggen is viezer, vinden de ongeveer 20 mensen die zaterdag in de binnenstad van Apeldoorn restjes sigaret opraapten. Tussen klinkers en tegels vandaan, of uit de goot.

In een paar uur tijd haalden ze naar eigen telling zo'n 15.000 peuken weg. Omdat die volgens hen niet alleen vervuilend voor het straatbeeld zijn, maar vooral ook ontzettend slecht voor het milieu. Er zit namelijk een ‘cocktailtje van giftige stoffen’ in, verwoordt initiatiefneemster Tiphaine Bresser. En plastic in het filter.

Linke soep

Een vervelend klusje, dat rapen? Dat valt nogal mee, met handschoenen en een tang, vinden de rapers. Het is zelfs leuk om te doen en de reacties van het winkelend publiek zijn volgens de vrijwilligers vrijwel allemaal positief. Voorbijganger André van der Lugt uit Eerbeek zet het aan het denken. Hij is zelf roker en inderdaad, hij laat wel eens een smeulend stukje achter op straat. ,,Ik probeer me er wel van bewust te zijn’’, verzekert hij. Een leeg blikje bijvoorbeeld gaat in de jaszak mee naar huis, als er geen prullenbak in de buurt is. Maar ja, doe dat maar eens met iets wat net nog gloeide. Linke soep.

Laten de opruimers vandaag daar nu ook net een oplossing voor hebben. Dankzij de gemeente Apeldoorn kunnen ze zak-asbakjes uitdelen. Van der Lugt zegt zijn gedrag er op te gaan aanpassen. Of zijn vriendin Esther dat ook lukt, is nog even afwachten. ,,Want ik ben heel laks’’, zegt ze eerlijk. ,,Ik denk er gewoon niet over na.’’

Peuk op de foto

Jan Daamen is wat dat betreft de tegenpool. Hij zegde in maart zelfs zijn baan op om fulltime bezig te kunnen zijn met het opruimen van zwerfafval. Voor deze peuken-actie is de 62-jarige speciaal vanuit Oosterhout naar Apeldoorn gekomen. En elke sigaret die hij vandaag raapt, zet hij nog op de foto ook. Met een hoger doel uiteraard: een speciale app registreert elk soort zwerfvuil dat hij opruimt. Dat doen meer mensen over de hele wereld en zo ontstaat er een bulk aan gegevens. Daarmee kunnen bedrijven, onderzoekers en overheden aangesproken of ondersteund worden, legt Daamen uit terwijl hij door de duizend stillevens met zwerftabak scrollt. ,,Ik zag altijd een hoop vervuiling, bijvoorbeeld als ik wandelde. Daar ging ik me eerst aan ergeren: waarom doet niemand iets? En dan valt het kwartje: ík kan iets doen.’’