Midwinter Marathon in Apeldoorn: eerst in je sportkleren de kerk in en ’n kaarsje branden. Dan hardlopen

Voorafgaand aan de Apeldoornse Midwintermarathon is er zondag van 10.00 tot 10.50 uur in de Grote Kerk aan de Loolaan een ingekorte dienst. Ook de lopers en supporters zijn welkom.

Een ingekorte dienst speciaal voor de Midwintermarathon. Waarom?

Predikant Bert Schüssler: ,,De Grote Kerk bevindt zich op de strategische plek bij de start en finish en daarnaast is het zo’n vrolijk en uitbundig gebeuren, daar kan je als kerk perfect bij aansluiten door de deuren open te zetten. Dat je even binnenkomt in je sportoutfit, een kaars aansteekt en vervolgens lekker gaat hardlopen. Dat hebben we ook met de Giro gedaan en dat is een beetje onze gewoonte geworden: meebewegen met de vrolijkheid van de stad.’’

Past de Midwintermarathon wel bij de zondagsrust?

,,Naar mijn mening is de zondag een dag om te recreëren, om te herscheppen en om terug te komen bij jezelf. Sommigen kiezen ervoor om dan een zondag lang te zitten in een stoel, anderen kiezen ervoor om te wandelen in het bos, een derde gaat een boek lezen en een vierde gaat hardlopen.’’

De dienst is wat korter dan normaal en met wat ‘hippere’ muziek. Kan dat niet altijd?

,,Voor sommigen zou het leuk zijn dat altijd te doen, maar de Grote Kerk is een kerk die heel veel mensen bedient en niet alle mensen zijn hetzelfde. Je hebt ook mensen die behoefte hebben aan wat andersoortige muziek, zoals wat ‘upbeat-nummers’ en dat is ook een beetje Grote Kerk eigen, dat we de hele zenderbreedte proberen mee te pakken. In het kerkelijk liedboek staan nummers met hele mooie teksten, maar die gaan soms een beetje traag, dus we hebben ervoor gekozen om zondag als een soort warming up vast de stemming erin te krijgen.’’

Het thema van de dienst is ‘luiheid’. Is dat niet een beetje gek voor de lopers die hun longen uit hun lijf gaan rennen?