Midwinter Marathon in Apeldoorn wordt met nieuw onderdeel driedaags evenement

video Van 130 naar 120 op de Veluwe: wat scheelt dat?

30 september Op de snelwegen op de Veluwe (A50, A28, A1) mag je vanaf 1 oktober nog maar 120 kilometer per uur rijden. Dat heeft alles te maken met de stikstofperikelen waarmee Nederland kampt. Maar wat scheelt dat in tijd, van 130 naar 120 kilometer per uur?