Midwinter Marathon zonder verkleumde spieren: ‘Apeldoorn here we come!’

Een klein half uur daarvoor staat Maartje nog giebelend bij de start van het parcours aan de Loolaan in Apeldoorn. Samen met haar hardloopvriendin Nicole van Lente. ,,We zijn een beetje nerveus voor de wedstrijd! We zitten allebei op hardlopen. Dit is onze hometown-wedstrijd. Het is zo groots en gezellig. We kennen heel veel mensen. Dat geeft wel extra druk. Want je wilt niet falen voor de klasgenoten en familie.‘’