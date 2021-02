Midwinter Marathonweekend: geen evenement maar wel enkele (‘die’-)hardlopers die de sneeuw trotseren

Was alle training van opnieuw begonnen hardloop­sters Ellis en Marlou uit Apeldoorn helemaal voor niets?

14 december Het was even slikken toen de mededeling kwam dat de Midwinter Marathon in Apeldoorn deze keer niet doorgaat. Corona is de grote sta-in-de-weg, maar Ellis Groeneveld (43) en Marlou van der Zouw (46) geven de moed niet op. ,,Wij gaan de acht kilometer echt wel lopen.”