Mijlpaal voor Wasco Energie Centrum in Twello

Apeldoorn­se kunst prominen­ter in beeld

6:15 ACEC gaat zich inspannen om de Apeldoornse kunstwerken in de openbare ruimte beter in beeld te brengen. Het is de bedoeling dat achtergronden over de kunstwerken gemakkelijker op internet gevonden kunnen worden. Daar waar het logisch is worden mogelijk plaquettes geplaatst. ,,Het zal te kostbaar zijn om bij ieder werk iets te doen’’, zegt Gerrit Steenbergen namens ACEC. ,,Maar met bijvoorbeeld digitale wandelroutes gaan we de beelden verder onder de aandacht brengen.’’