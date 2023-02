Mijn ‘reptielenbrein’ speelt op: ‘Ach Walter, dat ene koekje kan best’

Gezonder levenVier weken ben ik nu bezig met mijn zoektocht naar een gezonder leven. Ik sport intensief, maar let vooral op mijn voeding. Dit zijn de moeilijke weken, zegt mijn coach. Want nu ga ik gesprekken met mezelf voeren. ‘Ach, één koekje kan geen kwaad’ of ‘die ene keer McDonalds zal toch niet direct aanzetten?’. Het is mijn reptielenbrein dat opspeelt en de mentale strijd is volop losgebarsten.