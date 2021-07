Milan (16) springt na brand in de bres voor beroemdste viskraam van Apeldoorn: ‘Echt ontzettend lief’

Beroemdste visboer van Apeldoorn brengt nu boeken aan de man in Nunspeet: ‘Dit voelt als vakantie­werk’

15 juni Het is er eentje in de categorie opmerkelijk. De carrièremove van Janine de Wilde-Pieters en haar man Berry. Ze hebben de iconische viskraam aan de Arnhemseweg in Apeldoorn namelijk verruild voor een boekhandel in hartje Nunspeet.