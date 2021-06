Milieubewuste taxichauffeurs Niels en Nonna rijden elektrisch, maar missen een laadpaal: ‘Frustrerend’

Extra gesprekken met inwoners over sluiting spoorover­we­gen in Voorst op komst

22 juni De gemeente Voorst gaat extra gesprekken voeren met haar inwoners over de mogelijke sluiting van spoorwegovergangen. Alle raadsleden vinden dat nodig, omdat er nog te weinig gelegenheid was voor inspraak. ,,Laat mensen meepraten. Dat is alleen maar mooi aan het einde van de rit.’’