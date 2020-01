Milieuzorg Apeldoorn graaft strijdbijl op tegen Apenheul-parkeren bij AGOVV

Boerin Eefje geeft Rutte stik­stof-college: ‘Kon merken dat hij niet vaak bij een melkveebe­drijf is geweest’

29 januari Ze houdt een goed gevoel over aan het bezoek van premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), al weet melkveehouder Eefje Meihuizen uit Leuvenem ook wel dat het nog lang niet gedaan is met de tergende onzekerheid over de toekomst van haar bedrijf. ,,Het was goed ons verhaal te kunnen doen. En ja, je krijgt niet elke dag de minister- president op de koffie”, glundert ze.