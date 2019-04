Milieuzorg nu op de bres voor ‘monumentale’ kastanje in Apeldoorn

De ontwikkeling van het nieuwbouwproject is al in volle gang en het kappen van 233 bomen wist de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn niet te voorkomen, ondanks rechtsgang tot aan aan de Raad van State toe. Een klein stukje in het gebied bleef tot dusver buiten het bestemmingsplan. Daarvoor is nu alsnog een bestemmingsplanwijziging aangekondigd.