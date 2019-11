Milieuzorg opnieuw in geweer tegen Apeldoornse ‘vuilwaterpoel’

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn ligt al meer dan een jaar met de gemeente in de clinch over wat de gemeente omschrijft als een ‘wadi’ maar Milieuzorg aanduidt als een ‘vuilwaterpoel’. Met name het feit dat de gemeente zonder vergunning overging tot grootschalige bomenkap schoot volledig in het verkeerde keelgat bij SWMA.