Militairen schieten te hulp in zorghotel Apeldoorn: ‘Dit gaat ook over onze families en vrienden’

KAART | Coronapiek in Hardenberg en Ommen, forse stijging in IJsselland

29 december In het afgelopen etmaal zijn er 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het RIVM. Dat is een fractie meer dan gisteren (7438). Toen kleurden 10 gemeenten rood op de coronakaart in Oost-Nederland. Vandaag zijn dat er 15. Hardenberg is de coronakoploper in deze regio.