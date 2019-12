Miljoenen voor techniekonderwijs in Apeldoorn

Video Geen blikjes meer in Apeldoorn­se bokashi, maar poepgeur blijft

11:00 Op het parkeerterrein van Apenheul wordt een enorme berg bladafval in tien weken tijd omgezet in bokashi. De biologische bodemverbeteraar bewees afgelopen zomer zijn waarde in Apeldoorn. De bult is nu twee keer zo groot als vorig jaar en er is een belangrijke les geleerd.