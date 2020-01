Miljoenenclaim tegen Sandd en PostNL voorlopig van tafel: partijen in gesprek met franchisenemers

Aan het werk blijven

PostNL en VFS gingen maandag voor het eerst om tafel over de afwikkeling van de fusie op 1 februari. ,,We bekijken of medewerkers aan het werk kunnen blijven. En we hebben het over de financiële compensatie van de franchisenemers van wie contracten worden ontbonden’’, zegt De Koning. Dinsdag krijgt het gesprek een vervolg en aan het einde van de week hoopt De Koning er uit te zijn met PostNL. ,,Dat we in gesprek zijn is al heel prettig.’’