Miljoenenstrop in de zorg dreigt voor Apeldoorn

Toch moet de soep nog niet zo heet worden gegeten als die wordt opgediend, laat woordvoerder Nanne Dorren weten. ,,Het zijn geen definitieve cijfers, er zijn nog veel onzekerheden. De reden dat de cijfers door het rijk zijn vrijgegeven is dat er nu nog voldoende tijd is voor nadere gesprekken tussen het rijk en gemeenten en ook voor nader onderzoek. De definitieve cijfers worden pas in 2020 vastgesteld. De nieuwe bedragen gaan in 2021 in, tenzij in de loop van de tijd blijkt dat dit onverantwoord is”.

’Objectief’

Het rijk wil met de nieuwe verdeelsleutel een ‘objectieve’ manier aanhouden. Die is gebaseerd op de demografische gegevens van een gemeente. Het aantal inwoners, het gemiddelde inkomen, dat soort zaken. Het rijk hanteert deze methode, simpelweg om te voorkomen dat ze zelf kunnen sturen hoe veel geld ze krijgen. Immers, meer instellingen zou betekenen dat een gemeente meer geld krijgt. En zo moet het niet werken, vindt het rijk. ,,Dit werkt dus in het nadeel van Apeldoorn, omdat we historisch gezien in onze gemeente relatief veel opvanglocaties voor zorg hebben. We zetten ons in om de het nadelige saldo te verkleinen. We houden er als gemeente Apeldoorn desondanks rekening mee dat onze budgetten flink zullen teruglopen".

Lobby