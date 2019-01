Miljoenentekort brandweer door inschattingsfout Berends

reconstructie In pyjama en met bed en al in de vrachtwa­gen: hoe de ‘Joodse hemel’ veranderde in een nazi-hel

27 januari In januari 1943 zijn bijna 1300 bewoners van de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch op beestachtige wijze afgevoerd naar Auschwitz. Het is een van de grootste rampen op Nederlandse bodem in de Tweede Wereldoorlog. ,,Wij konden nooit vermoeden hoe gruwelijk het was.’’ Maandag is in Apeldoorn de herdenking.