Miljoenentekort voor Gelderse brandweer dreigt

Vijf Apeldoorn­se finalisten bij Miss en Mister Tattoo Nederland 2019

23 oktober Uit ruim honderd aanmeldingen staan zaterdag 3 november 22 kandidaten, verdeeld over vier categorieën, tegenover elkaar in de finale van Miss en Mister Tattoo Nederland 2019. Bijna een kwart van de finalisten is woonachtig binnen de gemeente Apeldoorn. Toeval? Volgens finalist Mister Tattoo Senior Fahid Alizzi (32) is het wel opvallend: ,,Maar voor de verkiezing hadden we elkaar nog nooit ontmoet. We komen zelfs niet bij dezelfde tatoeëerder. Het is echt toeval dat we alle vijf in de finale staan.”