Minder bedrijfsruimtes in Apeldoorn en Deventer

In de gemeente Apeldoorn is in 2018 het aantal verhuurde of verkochte vierkante meters aan bedrijfsruimte licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werd 77.900 m2 opgenomen. Het aantal transacties is ruim toegenomen: 89 in 2018. Dat zijn er twaalf meer dan in 2017. De verklaring hiervoor is dat meer ruimtes voor kleinere gebruikers zijn verhandeld. Door deze ontwikkeling is het aanbod van bedrijfsruimtes in Apeldoorn afgenomen. Per 1 januari 2019 is nog 92.000 vierkante meter beschikbaar. De aanboddaling is al drie jaar gaande. Voor het eerst sinds de start van deze meting is het aantal vierkante meters onder de 100.000 gekomen. Bij bedrijfspanden die kleiner zijn dan 500 vierkante meter overtreft de vraag het aanbod ruimschoots, concludeert Dynamis. Het kleinbedrijf heeft daar last van bij de locatiekeuze.