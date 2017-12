Minder geld voor ontmoetingsplekken in Apeldoornse wijken

De kans is groot dat door het stopzetten van subsidie vanaf 1 april wijkontmoetingsplekken in Apeldoorn zullen sluiten. Mensen die daar nu nog gebruik van maken, kunnen elders in hun wijk terecht.

Wethouder Ben Bloem wil niet vertellen hoeveel en welke van de meer dan 40 ontmoetingspunten straks geen subsidie meer krijgen. ,,Wij sluiten ze niet, dat is aan de organisaties die vanuit de punten werken. We geven alleen geen subsidie meer voor de taken die ze daar nu nog voor ons uitvoeren. Daarnaast is de beslissing nog niet definitief, er is nog beroep mogelijk.''

Behoefte

De mitsen en maren verhullen niet dat de gemeente er op rekent dat een aantal ontmoetingsplekken zal sluiten. ,,We zijn de subsidieaanvragen scherper gaan beoordelen'', aldus Bloem. ,,We willen duidelijk hebben dat de voorzieningen aan een behoefte voldoen. Voldoet het aanbod ook aan de vraag vanuit de wijk? Hoeveel bezoekers komen er? Is er samenwerking tussen verschillende aanbieders? Hoeveel zorgverwijzers zijn er aanwezig? We willen ervoor zorgen dat het geld daar komt waar het 't meest nodig is.''

Van de 20 miljoen euro die in Apeldoorn voor deze algemene voorzieningen beschikbaar is, is een kleine 17 miljoen euro toegekend, zegt Bloem. Het gaat naast ontmoeten ook om dagbesteding en inwonersondersteuning. De subsidieaanvragers zijn deze week op de hoogte gesteld of en hoeveel geld ze na 1 april krijgen. Het overige geld is onder meer beschikbaar om eventueel aan bezwaren tegemoet te kunnen komen. ,,Het zou best kunnen dat we té streng zijn geweest'', legt Bloem uit. ,,Of dat er veel reuring ontstaat doordat activiteiten geschrapt worden. In die gevallen gaan we in gesprek.''

Zachte landing

Ook is geld gereserveerd voor een zogenoemde zachte landing. ,,We staan nu voor de kerstdagen'', aldus Bloem. ,,Het kan niet zo zijn dat in januari opeens deuren gesloten blijven en er mensen voor een dichte deur staan. Met dat geld kan nog een kwartaal worden doorgedraaid, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.''