Minder gratis grof vuil? Politiek Apeldoorn buigt zich over afvalinzameling

Apeldoorn kent een uitgebreid inzamelingssysteem. De groene (gft), blauwe (papier) en oranje (‘plastic’) container worden bij laagbouw aan huis geleegd. Maar tegen bijbetaling is ook een grijze container voor restafval aan de weg te zetten. Daarvoor rijdt inzamelaar Circulus-Berkel speciale rondjes. Daarnaast zijn er verschillende regelingen om het scheiden of wegbrengen van afval eenvoudiger te maken. Zo zijn er luiercontainers en is er een wegbrengservice voor mensen die slecht ter been zijn.