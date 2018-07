Minder kinderen met overgewicht in vijf Gelderse gemeenten

Overgewicht

Volgens de GGD Noord- en Oost-Gelderland is het hoofddoel van het project behaald: een daling van overgewicht bij kinderen. Kampte in 2013 nog 13 procent van de kinderen tussen de 5 en 14 jaar met overgewicht, vorig jaar was dit 11 procent. Het stimuleren van buitenspelen, sporten en lopend of fietsend naar school gaan, heeft echter weinig uitgehaald. Terwijl in 2013 in deze vijf gemeenten 83 procent van de kinderen wekelijks 7 uur bewoog, is dit nu nog 81 procent. Ouders blijken hun kroost minder te stimuleren met de fiets of lopend naar school te gaan: een daling van 71 naar 64 procent.