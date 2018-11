Minder lang wachten voor spoorbomen: verkeerslichten Apeldoorn spelen in op naderende trein

Het systeem moet in maart definitief gaan draaien. Ingenieursadviesbureau Sweco gaat voor die tijd testen houden. De regelinstallatie achter de verkeerslichten krijgt door dat er een trein in aantocht is, hoe lang die is en wat de snelheid is. Daarmee is te voorspellen wanneer de spoorwegovergang in de Laan van Spitsbergen dicht zit.

Verkeerslichten aan op kruisingen aan beide zijden van het spoor spelen daar op in.