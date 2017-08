Minder meldingen van discriminatie in Apeldoorn

In het werk van Art.1 NOG gaat het om meer dan enkel discriminatie melden. Het gaat ook om het welbevinden van mensen te verbeteren door het gevoel van discriminatie weg te nemen. Het anti-discriminatiebureau is een onderdeel van de welzijnsorganisatie Stimenz in Apeldoorn.

Werk

Excuses

Het belangrijkste resultaat van de klachtbehandeling in 2016 was dat melders zich gehoord voelden en morele steun ervoeren. In 5 zaken bood de veroorzaker excuses aan. 4 klachten werden ingetrokken. 9 keer werd het probleem opgelost. De meeste meldingen (60) werden geregistreerd in de gemeente Apeldoorn. 38 Apeldoorners meldden zich naar aanleiding van een voorval in de eigen gemeente.