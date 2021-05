‘Minder plofkraken sinds dood criminele bommenmaker’

Martin uit Harderwijk krijgt 250.000ste vaccinatie­prik van GGD

16 mei De GGD in Noord- en Oost-Gelderland heeft een kwart miljoen vaccinaties gezet. De 250.000e prik was voor Martin van Elst uit Harderwijk. De Gelderse gezondheidsdienst hoopt eind deze maand op te schalen en 95.000 vaccinaties per week te kunnen gaan zetten.