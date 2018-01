Minder zon dus lagere opbrengst zonnepanelen Ecofactorij

De energie-opbrengst van het nieuwe zonnepark op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn lag in het eerste jaar iets lager dan vooraf was verwacht. De installatie bracht in 2017 497.000 kilowattuur op; dat is 49.000 minder dan begroot. Eigenaren van de zonnepanelen krijgen deze maand hun eerste uitkering overgemaakt.

De opbrengst in euro's valt uiteindelijk echter mee. Als gevolg van onder meer de gestegen energietarieven krijgen eigenaren van zonnepanelen 1,50 euro meer dan was verwacht per paneel. De in totaal 185 eigenaren van de panelen krijgen 33,75 euro per paneel overgemaakt.

Volgens de Apeldoornse Energiecoöperatie deA is de lagere energie-opbrengst te wijten aan de verlate start van het tweede veld met panelen én aan de meteorologische omstandigheden. Het was in 2017 eenvoudigweg minder zonnig dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Juist op basis de jaargemiddelden heeft deA een berekening gemaakt van de te verwachten energie-opbrengst. De sombere decembermaand, waarin de zon nauwelijks tevoorschijn kwam, speelt hierbij nauwelijks een rol, legt woordvoerder Michael Boddeke uit. "We moeten het vooral hebben van de maanden maart tot en met oktober. En ook in die maanden hadden we in 2017 minder zonuren dan verwacht."

Functioneren

De Apeldoornse coöperatie begon het jaar met 760 zonnepanelen. Door de uitgestelde levering van bevestigingsmaterialen kon deA het tweede veld met panelen pas op 17 maart in gebruik nemen. De in totaal 2100 panelen hebben technisch gezien goed gefunctioneerd, stelt deA. Dat blijkt uit een opbrengstvergelijking met de zonnepanelen die op het dak van het Voorster gemeentehuis in Twello liggen.

Vasthouden

De Apeldoornse coöperatie ziet geen redenen om de verwachting voor 2018 bij te stellen. "Afgelopen jaar was een apart jaar vanwege de start. We houden voorlopig vast aan de 546.000 kilowattuur die we ook voor 2017 hadden verwacht."