Minderjarige overvaller Syntus-bus krijgt werkstraf

Erik uit Apeldoorn was in Las Vegas tijdens aanslag: 'Ben blij dat we verder reizen'

14:50 Angstige momenten voor Erik de Zeeuw (22) uit Apeldoorn die de afgelopen dagen met zijn vriendin in Las Vegas was. In de Amerikaanse stad vond gisteren een schietpartij plaats op een countryfestival. 59 mensen kwamen om het leven en er vielen ruim 500 gewonden. ,,Ik ben blij dat we vandaag weer verder reizen.''