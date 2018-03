Minima beroofd van kortingskaarten in Apeldoorn

Apeldoornse brillenwinkel zit niet te wachten op 'klanten die denken dat winkel altijd open is'

14:46 Met de meeste klanten zijn ze bij brillenwinkel Sandmann Optiek blij, behalve met de 'klanten' die denken dat de zaak aan de Hoofdstraat in Apeldoorn dag en nacht open is. Dat laat het team van Sandmann Optiek subtiel weten met de tekst: 'Sommige klanten denken dat we 24/7 open zijn' en 'Ik word blij als ik je zie, als we open zijn', die valt te lezen op de tijdelijke winkeldeur.