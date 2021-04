Minima mogen gratis naar Apenheul, in ruil voor lening van 2 miljoen van gemeente Apeldoorn

Opnieuw een basis­school in Apeldoorn dicht door coronabe­smet­tin­gen: nu is De Vliegenier aan de beurt

21 april De Vliegenier is de volgende in het rijtje basisscholen uit Apeldoorn die volledig dicht is door het coronavirus. Op de school uit de wijk Zuidbroek zijn drie personeelsleden positief getest. Om een verdere uitbraak te voorkomen blijven de deuren zeker tot maandag gesloten. De Vliegenier is bepaald niet de eerste school uit de stad die dit overkomt.