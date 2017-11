MiniStek in Apeldoorn draait met de zon mee

'En, is het iets voor jou?' Die vraag zong rond na het openingswoord van bedrijfseconoom Annemarie Huisman en de daarop volgende bezichtiging. De opening van MiniStek op het Zwitsalterrein was vooral bedoeld om het grote team, de sponsoren en de vele lokale vrijwilligers en bedrijven het 22 vierkante meter grote - of kleine - huisje te laten zien. Na de voordeur geen entreehal, maar direct de woonkamer, met daaraan vast een badkamer en via de trap omhoog de slaapkamer.

,,The times they are a changin", zei de Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso, waarmee hij doelde op de toenemende interesse in een milieubewustere manier van wonen en leven. De 'tiny house movement' rukt gestaag op. Ook Apeldoorn zette gisteren een stap, maar het gebouwtje langs de Vlijtseweg is een prototype, geen definitieve MiniStek. ,,Omdat van zo'n tiny house het beeld van een soort caravan of woonwagen heerst, tonen we hiermee aan dat het echt iets anders is", zei Angelique van Lieshout van de Energiefabriek Apeldoorn. Ze doelt bijvoorbeeld op de bijzondere vorm. ,,Dat idee komt uit de biomimicry: het overnemen van ideeën uit de natuur. Dieren bouwen altijd rond. Dat vierkante bouwen, dat is echt iets van de mens." Dankzij die vorm, draait het op rails staande huisje, met zonnepanelen op een schuin dak, met de zon mee.

Het prototype staat er zodat de Apeldoorner de gedachte aan kleiner wonen kan laten bezinken. Architect Ed Euser: ,,Er is al veel interesse, maar de meeste Apeldoorners zijn er onbekend mee. We hopen dat deze MiniStek inspireert. Wij gaan hiermee verder, maar vinden het ook prachtig als dit mensen aanzet tot het bouwen van hun eigen zelfvoorzienende huis."

Bouwbesluit

Het ligt namelijk niet in de lijn der verwachting dat de Ministeks nu als paddenstoelen uit de grond schieten. Er is bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over de aard van het beestje. Het in vier delen te vervoeren mobiele huisje is een nieuw fenomeen, wat onduidelijkheid schept omtrent het bouwbesluit. Valt het onder de woonwagenwet? Moet er nieuwe regelgeving komen? ,,De Ministek is geheel zelfvoorzienend, blijft dus ook warm in de winter, maar dat gaan we nu testen," vertelde de andere architect Mireille Langendijk. Het zijn vragen die in de praktijk beantwoord moeten worden, weet ook Annemarie Huisman, van het openingswoord, die voornemens is zelf de proef op de som te nemen. ,,Ik ga hier absoluut zelf eens overnachten!"

ministekwonen.nl