Minister Dekker reageert op ‘emigratie’ Volkert van der Graaf: regels moeten op de schop

Het is minister Sander Dekker een doorn in het oog dat veroordeelden zoals Volkert van der Graaf gemakkelijk onder voorwaarden vrij kunnen komen. Daarmee reageert hij op het nieuws dat Volkert niet is geëmigreerd en ook geen plannen lijkt te hebben.

In de aanloop naar de publicatie over Volkert van der Graaf in De Stentor weigerde Dekker, minister voor Rechtsbescherming, nog te reageren op de bevindingen dat hij niet naar het buitenland is gegaan. Emigratie voerde Van der Graaf aan als argument om van zijn fysieke meldplicht af te komen. Nu laat hij aan deze krant weten: ,,Tijdens voorwaardelijke invrijheidstelling moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, dat geldt ook voor Volkert van der G. De Reclassering en het OM zien daar op toe.”

Dekker was in oktober nog tevreden met de deal die het OM en Van der Graaf sloten waarbij hij zich eens in de acht weken schriftelijk moet melden. Nu benadrukt Dekker dat begin dit jaar een wetsvoorstel is ingediend om de voorwaardelijke invrijheidstelling - waar Volkert nog tot mei 2020 onder valt - in te perken.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen veroordeelden niet zonder meer vrij nadat twee derde van de straf erop zit. Dit kan straks alleen bij goed gedrag en nog maar maximaal twee jaar voordat een veroordeelde definitief vrij komt. Dekker: ,,Het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling is al langer een doorn in het oog. Het is nu aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer het voorstel wordt behandeld. Ik hoop dat dit spoedig zal gebeuren.”

