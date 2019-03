Minister geeft startsein voor werkzaamheden verbreding A1

Herenboer­de­rij in Loenen weer een stapje dichterbij

13:06 De kans dat de Groote Modderkolk in Loenen binnenkort een herenboerderij herbergt is een stuk groter geworden. De initiatiefnemers gingen er tot voor kort vanuit dat er 150 huishoudens nodig waren om te kunnen starten. Maar dat aantal is bijgesteld naar 100.