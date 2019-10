Minister grijpt niet in bij privacykwestie Fraudehelpdesk, miljoenen gegevens fraudeurs vernietigd

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is niet van plan in te grijpen zodat de Fraudehelpdesk in Apeldoorn gegevens over oplichting kan vastleggen. De organisatie vernietigde de afgelopen maanden miljoenen gegevens omdat het van de Autoriteit Persoonsgegevens geen toestemming kreeg om de gegevens op te slaan.

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat minister Dekker snel met een oplossing komt. De Fraudehelpdesk heeft onder meer nepfacturen en phishingmails verzameld om mensen te kunnen waarschuwen voor fraudeurs. In deze documenten zit mogelijk informatie over daders en deze gegevens mag je conform de regels omtrent de nieuwe privacywet AVG niet zomaar verwerken.

Drie jaar overleg

De aanvraag om dit wel te kunnen te doen werd in juli door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens na drie jaar overleg afgewezen omdat het verzoek van de Fraudehelpdesk niet goed onderbouwd zou zijn. ,,We hebben ze op allerlei punten gewezen, hebben met ze meegedacht, maar uiteindelijk hebben ze hun huiswerk niet voldoende gedaan,’’ liet de privacywaakhond weten.

Minister Dekker schiet de organisatie niet te hulp en de Fraudehelpdesk kan niets anders dan een nieuwe aanvraag doen. ,,Als deze aanvraag goed is en goed is onderbouwd heb ik er vertrouwen in dat deze aanvraag tot een vergunning kan leiden”, antwoord minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming op Kamervragen.

Veel uitzoekwerk

Volgens Tanya Wijngaarde, woordvoerder van de Fraudehelpdesk, zijn ze een nieuwe vergunningsaanvraag aan het voorbereiden. ,,Juristen helpen ons daarbij. Hoe het precies zit met de regeltjes vergt veel uitzoekwerk. Door de afwijzing hebben we wel duidelijkheid gekregen over hoe de stukken beter ingediend kunnen worden.”

De Fraudehelpdesk kan door het intrekken van de vergunning minder goed werken, zegt Wijngaarde. ,,De politie kan geen gegevens bij ons vandaan halen. We kunnen mensen nog steeds helpen, maar minder specifiek adviseren. Als iemand een melding doet over een valse id-kaart, kunnen we niet zeggen of daar al eerder fraude mee gepleegd is. We kunnen vragen minder goed beantwoorden en onderbouwen met feiten. Het is jammer, maar we moeten ons aan de wet houden.”