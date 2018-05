'Minister moet druk zetten op gemeenten voor doorstart Vérian'

Het ministerie van VWS moet een vuist ballen voor een doorstart van het failliete Vérian Care & Clean. Die noodkreet brengt FNV-bestuurder Wim van der Hoorn vanmiddag over in Den Haag, na crisisoverleg te hebben gevoerd in Apeldoorn.

Minister De Jonge moet volgens hem afdwingen dat de betrokken gemeenten alsnog reële tarieven betalen voor de huishoudelijke hulp die ze inhuren bij Vérian.

De oproep aan de minister is afkomstig van de vakbonden, sociale partners en de partij die een doorstart wil maken met het Apeldoornse bedrijf, zegt Van der Hoorn. ,,Het tarief dat gemeenten hanteren en waar de aanbieders ja tegen hebben gezegd kan gewoon niet meer'', benadrukt hij. Wettelijk is bepaald dat gemeenten 'reële tarieven' moeten betalen. Zonder druk vanuit het ministerie lukt het echter niet om de tarieven in de praktijk van 22 naar 25 euro per uur te krijgen.

Investeerder

In het crisisoverleg was er een belangrijke rol voor de investeerder die enkele weken geleden de toekomst van de overige onderdelen van Vérian (stichting Vérian en Vérian Zorgcentrale) veiligstelde. Die wil binnen Vérian met een nieuwe vennootschap een doorstart maken. De vraag is of dat door de beugel kan, weet Van der Hoorn, of dat bij Care & Clean 'een ordinaire sterfhuisconstructie' wordt toegepast. Met andere woorden: de verliezen in een hoekje van het bedrijf parkeren en 'in een andere hoek' met een schone lei verder gaan.

Eventuele bedenkingen over de doorstartconstructie wegen op dit moment minder zwaar dan de belangen van vierduizend cliënten en elfhonderd werknemers, zegt Van der Hoorn.

Cruciaal

Dat de investeerder deze doorstart kan onderzoeken komt doordat de contracten van de elfhonderd werknemers niet bij de failliete vennootschap rusten, maar bij de stichting Vérian waarover de curator niets heeft te zeggen, zegt Van der Hoorn. Dat de curator daardoor niet over de contracten van de elfhonderd werknemers beschikt, is cruciaal, heeft hij aan. Zo is een overname door Tzorg volgens hem afgeketst doordat Tzorg de contracten niet kon inzien.

Salaris