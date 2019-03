Minister over de paarse krokodil: schrijnend dat terminaal zieken niet thuis kunnen sterven

Nieuwe starterswo­ning blijft in Apeldoorn onder 175.000 euro

6:00 De maximale koopprijs voor een nieuwbouw-starterswoning in Apeldoorn gaat voorlopig niet omhoog. Meerdere instanties vragen zich hardop af of er nog wel een goede grondgebonden woning neer te zetten is voor 170.000 of 175.000 euro. De gemeente Apeldoorn gaat er vanuit dat dat nog steeds kan.