Minister spreekt kersverse gastheren en gastvrouwen van de Apeldoornse binnenstad toe: ‘Help mensen bij de heropening’

Video Binnenstad Apeldoorn begint op alternatie­ve nationale feestdag weer te bruisen: ‘Voelt best vreemd’

29 april Koningsdag mag dan twee jaar achter elkaar in het water zijn gevallen, voor veel Nederlanders is 28 april dit jaar een nationale feestdag. Voor het eerst in ruim vier maanden mogen we weer winkelen zonder afspraak én bier drinken op het terras.