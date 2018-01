Ministerie bevestigt: IS-verdachte (24) opgepakt in Turkije

Volgens de Turkse media zou het gaan om Xaviera S. Zij staat sinds 2016 op de Nederlandse Sanctielijst Terrorisme. Op die lijst staat ook de in Nederland wonende Algerijn. Ook was Interpol naar de twee op zoek. In 2016 zijn haar tegoeden bevroren, is te lezen op de website van de Nederlandse overheid.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken (BuZa) bevestigt dat er contact is met de familie van de 24-jarige vrouw. Ze was in beeld bij de gemeente Apeldoorn als 'uitreiziger', laat een woordvoerder van de gemeente weten. In het gemeentehuis was bekend dat ze in IS-gebied was.



De ambassade in Turkije heeft contact met de jonge vrouw, zegt de woordvoerder van BuZa. Over haar rol in IS-gebied kan hij niets zeggen. ,,Uitreizigers die in Nederland aankomen worden aangehouden voor verhaal, het Openbaar Ministerie doet dan onderzoek'', zegt de woordvoerder. Op dit moment is nog niet bekend of Nederland Turkije zal vragen haar op het vliegtuig te zetten naar ons land.