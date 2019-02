Ministerie op Lelystad Airport bijeenkomst in Apeldoorn: ‘Zienswijze insturen heeft wel zin’

Ruim honderdvijftig inwoners van Apeldoorn en omgeving kwamen donderdagavond naar de inloopbijeenkomst van het ministerie van infrastructuur en waterstaat in Theater Orpheus. ,,Dit was de zesde en laatste bijeenkomst in zes verschillende provincies”, zegt René van der Ent, programmadirecteur Lelystad Airport namens het ministerie. ,,In Lelystad en Zwolle was de opkomst groot. Ook vanavond in Apeldoorn is er veel belangstelling. Ik heb betrokken mensen gezien. In Lelystad was het geluid divers; mensen die blij waren met de komst van een vakantievliegveld naast de deur, maar toch ook zorgen hadden. In Zwolle en Apeldoorn kwamen we vooral tegenstanders tegen.”

Demonstratie

Op de bijeenkomst in Apeldoorn kwamen volgens de organisatie 167 mensen af. De sfeer was gemoedelijk, al werd er voor de ingang gedemonstreerd door actiegroepen. Inwoners kunnen nog tot en met 21 februari hun mening geven over Lelystad Airport. Begin deze week waren er op het ministerie zo’n 2500 zienswijzen binnengekomen, maar de verwachting is dat dit aantal de komende dagen nog flink oploopt. ,,Alle zienswijzen gaan we beantwoorden”, zegt Van der Ent. ,,We lezen en analyseren alles en in mei komen we met een nota van antwoord waarin we reageren op alle inzendingen.”

Wassen neus

Critici stellen dat de inspraakprocedure van het ministerie ‘voor de bühne is’ en dat er niets zal veranderen. Van der Ent bestrijdt dit. ,,Inspraak heeft wel degelijk zin. Sowieso zijn alle inzendingen zichtbaar, ook voor de Tweede Kamer. Bovendien: in het najaar van 2017 hielden we een inspraakprocedure over de vliegroutes van Lelystad. Daar is destijds veel op gereageerd en het heeft wel degelijk tot aanpassingen geleid. Zowel aan de vliegroutes als aan het Luchthavenbesluit.”

Zo is in het Luchthavenbesluit zwart op wit vastgelegd wat het maximaal aantal vliegbewegingen voor Lelystad Airport is, zijn de openingstijden aangescherpt en zijn er extra meetpunten voor vliegtuiggeluid toegevoegd. ,,Het heeft dus wel degelijk zin om een zienswijze in te dienen. Ik sluit niet uit dat we nu ook weer wat veranderingen krijgen”, aldus Van der Ent.

Probleem