Ministeries ontkennen opzettelijke vertraging van rechtszaak rond Kroondomein

Koffeman is ook bekend als politicus van de Partij voor de Dieren en woont vlak bij het Kroondomein. Voor de Stichting Faunabeheer startte hij een procedure tegen de natuursubsidie van 4,7 miljoen euro die koning Willem-Alexander ontving voor een deel van het Kroondomein. Hij zou er geen recht op hebben, omdat hij het terrein een aantal maanden per jaar op slot gooit voor het publiek. De subsidievoorwaarden bepalen dat een natuurterrein juist openbaar toegankelijk moet zijn.

Kat-en-muisspel

De woordvoerster van de ministeries bestreed dat er een spelletje is gespeeld met de stichting. ,,Dat is een normale gang van zaken in een periode van drukte”, zei de ambtenaar over de trage behandeling van het bezwaar van de stichting. Volgens de ministeries hoeft het bezwaar nu niet meer behandeld te worden omdat de natuursubsidie inmiddels is afgelopen. Als er een nieuwe subsidie komt voor de koning, dan zal hij het terrein op het Kroondomein wél openstellen. ,,De stichting heeft haar doel bereikt.”