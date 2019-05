Minka (18) die uit zwembad in Hoenderloo werd gered is alsnog overleden

Dat trieste nieuws hakte er bij campingeigenaar Harry Uithol en zijn collega's stevig in. ,,Toen we die boodschap zaterdag kregen, maakten we het als het ware voor de tweede keer mee. We hebben er alles aan gedaan om haar te redden. Zijn meteen begonnen met reanimeren. Omdat ze met een eigen hartslag de traumahelikopter inging, hadden we ook goede hoop dat het goed zou komen. Het was een jonge vrouw. Dit zagen we echt niet aankomen. Het is de eerste keer dat wij zoiets meemaken. Dit wil je niet.”