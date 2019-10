Miranda (47) werd als kind jarenlang seksueel misbruikt: ‘Als je niet in staat bent te vergeven, leg je ook jezelf levenslang op’

Iéts met vergeving, daar heeft dit mee te maken. Of nee, het heeft juist álles met vergeving te maken. Miranda Freriks zoekt naar de juiste formulering, ze wikt en weegt de woorden zorgvuldig. Woorden die ze heel lang niet had en toen ze die eenmaal vond en uitsprak, werden ze niet gehoord. Tot nu. ,,Zonder vergeving stagneert alles. Ik ben niet gelovig of zo, maar voor mij geldt: als je niet in staat bent te vergeven, leg je niet alleen de dader maar ook jezélf levenslang op. Ik zeg niet dat het makkelijk is en ook niet dat iedereen dit zo moet doen, maar vergeving geeft mij ruimte. Daarom kan ik dit nu doen, denk ik. Ik moest er alleen wel 47 voor worden.’’