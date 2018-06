Dit gebeurde op de buitengewone vergadering van aandeelhouders. Barendregt (52) was onlangs al voorgedragen als kandidaat. Ze is nu nog algemeen directeur bij Stichting Grachtenfestival in Amsterdam. Dat is het grootste klassieke muziekfestival van Nederland. Daarvoor was ze actief als wethouder in Amersfoort. Daar moest ze haar ambt neerleggen na een politieke affaire over een miljoenenoverschrijding bij cultureel centrum het Eemhuis.

Barendregt neemt op 17 september het stokje over van Meta Neeleman. Voorzitter Roy Lantain van de raad van commissarissen is enthousiast: ,,Haar ervaring in het bedrijfsleven, de culturele sector en in een politiek-bestuurlijke omgeving zal haar als directeur goed van pas komen.'' Ook wethouder Mark Sandmann is namens aandeelhouder Apeldoorn opgetogen: ,,Het is van belang dat Orpheus geleid wordt door een directeur die de positieve lijn van de laatste jaren kan doorzetten en mogelijk nieuwe impulsen kan geven. In onze ogen is Mirjam Barendregt zo'n directeur."