Mirjam Barendregt nieuwe directeur Orpheus

Barendregt is daarmee de beoogd opvolger van Meta Neeleman, die dit voorjaar afscheid nam van Orpheus. Volgens de raad van commissarissen voldoet Mirjam Barendregt 'in alle opzichten aan de profielschets', zo meldt Orpheus in een toelichting. 'Met name de combinatie van het ondernemend opereren op het vlak van cultuur enerzijds en commercieel en zakelijk opereren op het vlak van evenementen anderzijds, sluit goed aan bij de tweeledige rol die zij bij Orpheus moet vervullen.'

Wethouder

Mirjam Barendregt (52) is nu algemeen directeur bij Stichting Grachtenfestival in Amsterdam. Dat is het grootste klassieke muziekfestival van Nederland.

In Amersfoort was zij jarenlang gemeenteraadslid en vervolgens wethouder cultuur namens D66. Zij moest dat ambt neerleggen na een politieke affaire over een miljoenenoverschrijding bij cultureel centrum het Eemhuis. Ze wordt evenwel ook na die pijnlijke kwestie in Amersfoort gezien als een goede, krachtige politica en bestuurder. Na haar politieke afscheid bleef ze in die stad actief in de culturele wereld.

Orpheus verwacht dat ze nog voor het begin van het nieuwe theaterseizoen in functie is.